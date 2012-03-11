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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 11 марта 2012
Ростов
11.03.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 34 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
21'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Т. Калачев
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Р. Адамов
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Д. Колодин
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Х. Аппаев
️️️️
П. Яковлев
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Д. Дикьяра
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Замена
Д. Голубев
️️️️
И. Цаллагов
Желтая карточка
Стив
Травма
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Денис Колодин
ОП
8
Александр Гацкан
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
83
Стив
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Антон Бобер
ЦП
80
Владимир Приёмов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-1-4-1
1
Плетикоса
21
Филатов
19
Салата
4
Окоронкво
4
Васильев
8
Колодин
88
Чеснаускис
8
Гацкан
30
Кочиш
2
Калачев
21
Адамов
4-1-2-2-1
16
Веремко
98
Петров
13
Верховцов
0
Таранов
83
Стив
15
Цаллагов
8
Бобер
99
Дикьяра
91
Яковлев
80
Приёмов
12
Корниленко
8
Колодин
92
Емельянов
92
Емельянов
8
Колодин
2
Калачев
19
Байрамян
19
Байрамян
2
Калачев
21
Адамов
19
Бракамонте
19
Бракамонте
21
Адамов
15
Цаллагов
92
Голубев
92
Голубев
15
Цаллагов
99
Дикьяра
84
Воробьев
84
Воробьев
99
Дикьяра
91
Яковлев
14
Аппаев
14
Аппаев
91
Яковлев
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:15 (прямая)
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