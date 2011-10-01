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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 01 октября 2011
Ростов
01.10.2011, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
86'
И. Смольников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
+3
Желтая карточка
С. Веремко
Замена
Д. Макриев
️️️️
А. Соснин
Желтая карточка
С. Корниленко
ГОЛ! 1:0!
И. Смольников
Желтая карточка
Р. Кочиш
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Р. Адамов
Замена
Элсон
️️️️
Э. Бракамонте
Желтая карточка
И. Таранов
Замена
В. Приёмов
️️️️
П. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
8
Антон Бобер
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
4-4-2
1
Плетикоса
8
Смольников
19
Салата
4
Окоронкво
14
Хагуш
10
Григорьев
8
Гацкан
30
Кочиш
2
Калачев
21
Адамов
19
Бракамонте
4-1-2-2-1
16
Веремко
98
Петров
0
Таранов
79
Джорджевич
12
Пономаренко
15
Цаллагов
84
Воробьев
23
Соснин
8
Бобер
91
Яковлев
12
Корниленко
19
Бракамонте
7
Элсон
7
Элсон
19
Бракамонте
21
Адамов
27
Пападопулос
27
Пападопулос
21
Адамов
91
Яковлев
80
Приёмов
80
Приёмов
91
Яковлев
23
Соснин
11
Макриев
11
Макриев
23
Соснин
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Помощники судьи:
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 15:10 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 21:45
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