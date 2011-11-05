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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Томь
Ростов - Томь: обзор матча 05 ноября 2011
Ростов
05.11.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Томь
18'
Э. Бракамонте
90'
Р. Кочиш
65'
В. Строев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Томь
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Э. Бракамонте
+2
+1
Желтая карточка
Е. Савин
ГОЛ! 2:1!
Р. Кочиш
Пас отдал
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Ропотан
Желтая карточка
И. Окоронкво
Замена
В. Климов
️️️️
Д. Бояринцев
Вторая желтая
К. Салата
ГОЛ! 1:1!
В. Строев
Пас отдал
Е. Стариков
Замена
Е. Савин
️️️️
К. Погребняк
Замена
Элсон
️️️️
Р. Адамов
Замена
Е. Стариков
️️️️
И. Гультяев
Желтая карточка
Д. Круглов
Замена
Д. Круглов
️️️️
А. Буссаиди
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Желтая карточка
К. Погребняк
ГОЛ! 1:0!
Э. Бракамонте
Пас отдал
Т. Калачев
18'
Желтая карточка
К. Салата
Желтая карточка
Д. Никитинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
10
Максим Григорьев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
2
Тимофей Калачев
ЦП
20
Анис Буссаиди
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
26
Виктор Строев
ЛЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ПАЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
10
Григорьев
19
Салата
4
Окоронкво
8
Смольников
30
Кочиш
8
Гацкан
2
Калачев
20
Буссаиди
19
Бракамонте
21
Адамов
4-1-3-2
30
Песьяков
35
Гультяев
34
Сабитов
3
Сосновский
26
Строев
7
Никитинский
7
Бояринцев
32
Баляйкин
19
Ропотан
9
Погребняк
99
Канунников
20
Буссаиди
16
Круглов
16
Круглов
20
Буссаиди
21
Адамов
7
Элсон
7
Элсон
21
Адамов
19
Бракамонте
27
Пападопулос
27
Пападопулос
19
Бракамонте
7
Бояринцев
33
Климов
33
Климов
7
Бояринцев
9
Погребняк
99
Савин
99
Савин
9
Погребняк
35
Гультяев
87
Стариков
87
Стариков
35
Гультяев
Остались в запасе
Ростов
Томь
30
Александр Соловьев
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Ростов - Томь
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Андрей Малородов (Саратов)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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