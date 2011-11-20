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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Томь
Ростов - Томь: обзор матча 20 ноября 2011
Ростов
20.11.2011, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 31 тур
3 : 1
Завершен
Томь
56'
Р. Адамов (П)
70'
М. Пападопулос
88'
Р. Адамов
22'
М. Канунников (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Томь
Замена
Элсон
️️️️
Т. Калачев
ГОЛ! 3:1!
Р. Адамов
Пас отдал
Т. Калачев
Замена
С. Скобляков
️️️️
А. Харитонов
Замена
Н. Баженов
️️️️
М. Канунников
Желтая карточка
А. Буссаиди
Замена
М. Григорьев
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 2:1!
М. Пападопулос
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Э. Бракамонте
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Адамов
Желтая карточка
А. Харитонов
Желтая карточка
А. Гацкан
Вторая желтая
Д. Никитинский
Желтая карточка
Д. Никитинский
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Замена
И. Гультяев
️️️️
К. Погребняк
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Канунников
19'
Желтая карточка
Р. Сабитов
15'
Красная карточка
В. Строев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Анис Буссаиди
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
83
Александр Харитонов
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Денис Лактионов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
33
Валерий Климов
ПП
4-4-2
1
Плетикоса
21
Филатов
20
Буссаиди
14
Хагуш
8
Смольников
88
Чеснаускис
8
Гацкан
30
Кочиш
2
Калачев
21
Адамов
19
Бракамонте
4-4-2
30
Песьяков
26
Строев
3
Сосновский
34
Сабитов
7
Никитинский
7
Бояринцев
19
Ропотан
83
Харитонов
32
Баляйкин
99
Канунников
9
Погребняк
88
Чеснаускис
10
Григорьев
10
Григорьев
88
Чеснаускис
2
Калачев
7
Элсон
7
Элсон
2
Калачев
19
Бракамонте
27
Пападопулос
27
Пападопулос
19
Бракамонте
83
Харитонов
55
Скобляков
55
Скобляков
83
Харитонов
9
Погребняк
35
Гультяев
35
Гультяев
9
Погребняк
99
Канунников
32
Баженов
32
Баженов
99
Канунников
Остались в запасе
Ростов
Томь
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
33
Валерий Климов
ПП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Ростов - Томь
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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