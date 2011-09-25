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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 25 сентября 2011
Амкар-Пермь
25.09.2011, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
50'
Р. Адамов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Р. Кочиш
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Н. Мияилович
Замена
В. Филатов
️️️️
Р. Адамов
Замена
А. Валикаев
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 0:1!
Р. Адамов
Пас отдал
Э. Бракамонте
Вторая желтая
Р. Емельянов
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Элсон
+1
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
Н. Мияилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3
Никола Мияилович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
7
Элсон
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
28
Гришин
79
Черенчиков
13
Новакович
14
Сираков
32
Блажич
18
Коломейцев
3
Мияилович
7
Пеев
18
Бурмистров
39
Михалев
4-1-4-1
1
Плетикоса
8
Смольников
4
Окоронкво
19
Салата
20
Буссаиди
92
Емельянов
30
Кочиш
7
Элсон
8
Гацкан
10
Григорьев
21
Адамов
18
Бурмистров
5
Валикаев
5
Валикаев
18
Бурмистров
3
Мияилович
7
Тюкалов
7
Тюкалов
3
Мияилович
21
Адамов
21
Филатов
21
Филатов
21
Адамов
7
Элсон
19
Бракамонте
19
Бракамонте
7
Элсон
30
Кочиш
27
Пападопулос
27
Пападопулос
30
Кочиш
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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