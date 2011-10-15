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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 15 октября 2011
Краснодар
15.10.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
45+1'
Е. Шипицин
60'
Жоаозиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
+1
Желтая карточка
И. Окоронкво
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
Х. Байрамян
️️️️
О. Аумада
Желтая карточка
В. Филатов
Замена
А. Мартынович
️️️️
М. Абреу
Желтая карточка
Н. Дринчич
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
А. Ерохин
️️️️
Е. Шипицин
ГОЛ! 2:0!
Жоаозиньо
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Элсон
Замена
В. Филатов
️️️️
А. Хагуш
ГОЛ! 1:0!
Е. Шипицин
Пас отдал
Жоаозиньо
+1
Желтая карточка
А. Хагуш
Желтая карточка
М. Абреу
Желтая карточка
Элсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
25
Евгений Шипицин
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
26
Марсио Абреу
АП
90
Андрей Михеев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
6
Оскар Аумада
ОП
7
Элсон
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
50
Владимир Татарчук
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Усминский
33
Анджелкович
25
Амисулашвили
4
Тубич
30
Кудряшов
25
Шипицин
18
Дринчич
22
Жоаозиньо
26
Абреу
90
Михеев
14
Мовсисян
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
8
Смольников
4
Окоронкво
19
Салата
14
Хагуш
8
Гацкан
6
Аумада
2
Калачев
30
Кочиш
7
Элсон
21
Адамов
26
Абреу
14
Мартынович
14
Мартынович
26
Абреу
25
Шипицин
21
Ерохин
21
Ерохин
25
Шипицин
14
Мовсисян
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
14
Мовсисян
14
Хагуш
21
Филатов
21
Филатов
14
Хагуш
6
Аумада
19
Байрамян
19
Байрамян
6
Аумада
7
Элсон
19
Бракамонте
19
Бракамонте
7
Элсон
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
17
Руи Мигел
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
17
Руи Мигел
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Краснодар - Ростов
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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