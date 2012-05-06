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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Волга
Ростов - Волга: обзор матча 06 мая 2012
Ростов
06.05.2012, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-лига, группа B, 43 тур
1 : 0
Завершен
Волга
76'
Д. Кириченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Волга
+1
Желтая карточка
А. Белозеров
Желтая карточка
И. Гетигежев
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
Д. Карасев
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
Н. Маляров
Желтая карточка
И. Максимов
ГОЛ! 1:0!
Д. Кириченко
Пас отдал
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
И. Гетигежев
️️️️
В. Рыжков
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Р. Кочиш
Красная карточка
С. Бендзь
Замена
А. Васильев
️️️️
В. Филатов
Замена
Т. Калачев
️️️️
Х. Байрамян
Желтая карточка
Н. Чичерин
Замена
И. Максимов
️️️️
М. Плешан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
21
Валентин Филатов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Александр Гацкан
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
30
Рэзван Кочиш
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ЛВ
28
Владислав Рыжков
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
83
Александр Харитонов
ПВ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
10
Петар Елич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Плетикоса
16
Круглов
0
Дьяков
4
Окоронкво
21
Филатов
92
Емельянов
8
Гацкан
30
Кочиш
19
Байрамян
21
Адамов
19
Бракамонте
4-3-2-1
41
Кержаков
4
Чичерин
26
Бендзь
63
Белозеров
88
Григалава
28
Рыжков
9
Шуленин
7
Маляров
83
Харитонов
23
Плешан
21
Бибилов
21
Филатов
4
Васильев
4
Васильев
21
Филатов
19
Байрамян
2
Калачев
2
Калачев
19
Байрамян
30
Кочиш
10
Кириченко
10
Кириченко
30
Кочиш
28
Рыжков
3
Гетигежев
3
Гетигежев
28
Рыжков
Максимов
29
Карасев
29
Карасев
Максимов
23
Плешан
78
Максимов
78
Максимов
23
Плешан
Остались в запасе
Ростов
Волга
30
Сергей Песьяков
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
20
Алексей Померко
ОП
10
Петар Елич
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
20
Алексей Померко
ОП
10
Петар Елич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Ростов - Волга
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 18:00 (прямая)
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