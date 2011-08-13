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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Ростов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 13 августа 2011
Ростов
13.08.2011, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
60'
Э. Бракамонте
25'
Зелао
68'
М. Нэ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
М. Комков
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Григорьев
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
М. Комков
️️️️
Р. Бугаев
ГОЛ! 1:2!
М. Нэ
Пас отдал
Л. Траоре
Желтая карточка
А. Фидлер
Замена
М. Нэ
️️️️
Д. Варга
ГОЛ! 1:1!
Э. Бракамонте
Пас отдал
Т. Калачев
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
И. Смольников
Желтая карточка
Р. Бугаев
ГОЛ! 0:1!
Зелао
Пас отдал
Д. Варга
Замена
О. Иванов
️️️️
Ч. Янков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛВ
16
Чавдар Янков
ОП
2
Тимофей Калачев
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПВ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Роман Бугаев
ЛВ
8
Артур Тлисов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
11
Георге Букур
АП
40
Дачиан Варга
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Драган Блатняк
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Плетикоса
8
Смольников
15
Живанович
19
Салата
16
Круглов
16
Янков
14
Хагуш
2
Калачев
10
Григорьев
30
Кочиш
21
Адамов
4-2-3-1
98
Будаков
34
Козлов
26
Бендзь
26
Зелао
15
Жавнерчик
8
Тлисов
10
Фидлер
40
Варга
11
Букур
8
Бугаев
90
Траоре
16
Янков
19
Иванов
19
Иванов
16
Янков
10
Григорьев
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Григорьев
8
Смольников
19
Бракамонте
19
Бракамонте
8
Смольников
40
Варга
16
Нэ
16
Нэ
40
Варга
8
Бугаев
10
Комков
10
Комков
8
Бугаев
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
Остались в запасе
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
1
Антон Коченков
ВР
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Драган Блатняк
ПП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
15
Иван Князев
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Драган Блатняк
ПП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Ростов - Кубань (ЛФЛ)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:40 (прямая)
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