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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 23 октября 2011
Ростов
23.10.2011, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
49'
Э. Бракамонте
9'
Данни
15'
А. Лукович (П)
32'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
+3
Желтая карточка
В. Быстров
+2
Замена
К. Зырянов
️️️️
С. Семак
Желтая карточка
Данни
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
Б. Алвеш
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
Р. Широков
Желтая карточка
А. Бухаров
Желтая карточка
Р. Кочиш
Замена
Д. Кришито
️️️️
А. Лукович
ГОЛ! 1:3!
Э. Бракамонте
Пас отдал
Р. Адамов
ГОЛ! 0:3!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Лукович
Замена
А. Коченков
️️️️
С. Плетикоса
Травма
Н. Ломбертс
Травма
С. Плетикоса
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Р. Емельянов
20'
Желтая карточка
О. Аумада
19'
Желтая карточка
И. Смольников
15'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Лукович
ГОЛ! 0:1!
Данни
Пас отдал
С. Семак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Оскар Аумада
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПВ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Данни
ЛВ
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Игорь Денисов
(К)
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
3-3-1-2-1
1
Плетикоса
2
Калачев
19
Салата
4
Окоронкво
21
Филатов
92
Емельянов
8
Смольников
6
Аумада
10
Григорьев
30
Кочиш
21
Адамов
4-3-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
22
Алвеш
6
Ломбертс
3
Лукович
15
Широков
37
Семак
27
Денисов
20
Файзулин
10
Данни
11
Бухаров
1
Плетикоса
1
Коченков
1
Коченков
1
Плетикоса
2
Калачев
19
Байрамян
19
Байрамян
2
Калачев
92
Емельянов
19
Бракамонте
19
Бракамонте
92
Емельянов
3
Лукович
4
Кришито
4
Кришито
3
Лукович
37
Семак
18
Зырянов
18
Зырянов
37
Семак
11
Бухаров
34
Быстров
34
Быстров
11
Бухаров
Остались в запасе
Ростов
Зенит
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Элсон
ЦП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Элсон
ЦП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ростов - Зенит
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия-2" 14:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 14:40 22:30 (воскресенье, 23 октября)
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