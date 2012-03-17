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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 17 марта 2012
Ахмат
17.03.2012, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 35 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
48'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
Травма
Р. Уциев
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
Элсон
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
О. Власов
️️️️
А. Павленко
Травма
И. Смольников
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Ризван Уциев
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ПЗ
8
Маурисио
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Эдгарас Чеснаускис
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Ахмат
88
Степан Сикач
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Элсон
ЦП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
3-3-2-2
31
Годзюр
40
Уциев
25
Йиранек
33
Ятченко
31
Рыбус
8
Маурисио
24
Коморовски
8
Павленко
19
Иванов
9
Асильдаров
10
Лебеденко
4-1-2-1-2
1
Плетикоса
8
Смольников
19
Салата
4
Окоронкво
21
Филатов
92
Емельянов
88
Чеснаускис
30
Кочиш
19
Байрамян
19
Бракамонте
21
Адамов
8
Павленко
84
Власов
84
Власов
8
Павленко
19
Байрамян
7
Элсон
7
Элсон
19
Байрамян
88
Чеснаускис
7
Полоз
7
Полоз
88
Чеснаускис
19
Бракамонте
27
Пападопулос
27
Пападопулос
19
Бракамонте
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
88
Степан Сикач
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Ахмат - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:10 (прямая)
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