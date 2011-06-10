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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 10 июня 2011
Ахмат
10.06.2011, пятница, 18:45
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 4
Завершен
ЦСКА
86'
Маурисио
88'
Маурисио
19'
С. Думбия
36'
В. Лав
53'
К. Хонда
80'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
ГОЛ! 2:4!
Маурисио
Пас отдал
Э. Бракамонте
ГОЛ! 1:4!
Маурисио
Пас отдал
М. Мгуни
Замена
Секу
️️️️
Т. Нецид
ГОЛ! 0:4!
В. Лав
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Мамаев
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
А. Кобенко
Желтая карточка
А. Кобенко
ГОЛ! 0:3!
К. Хонда
Пас отдал
В. Лав
Замена
М. Мгуни
️️️️
Х. Ксавьер Зенге
Замена
Л. Гвазава
️️️️
А. Кацаев
+1
Желтая карточка
С. Думбия
ГОЛ! 0:2!
В. Лав
Пас отдал
С. Думбия
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
В. Лав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
10
Адлан Кацаев
АП
20
Андрей Кобенко
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
88
Степан Сикач
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Джанаев
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
40
Уциев
8
Маурисио
14
Зенге
40
Благо
20
Кобенко
10
Кацаев
9
Асильдаров
4-4-2
35
Акинфеев
15
Одиа
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
66
Дзагоев
10
Мамаев
20
Алдонин
3
Хонда
22
Думбия
19
Вагнер Лав
10
Кацаев
6
Гвазава
6
Гвазава
10
Кацаев
14
Зенге
27
Мгуни
27
Мгуни
14
Зенге
20
Кобенко
19
Бракамонте
19
Бракамонте
20
Кобенко
10
Мамаев
5
Шемберас
5
Шемберас
10
Мамаев
Нецид
26
Секу
26
Секу
Нецид
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
88
Степан Сикач
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:25 (прямая) "Россия 2" 18:40 (прямая)
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