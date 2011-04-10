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РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 10 апреля 2011
Спартак
10.04.2011, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
Замена
Л. Гвазава
️️️️
А. Кацаев
Желтая карточка
А. Феррейра
Замена
А. Павленко
️️️️
О. Власов
Желтая карточка
Веллитон
Травма
О. Власов
Замена
Е. Макеев
️️️️
А. Дзюба
Замена
Ари
️️️️
Ибсон
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
М. Мгуни
Травма
Ибсон
Желтая карточка
Тиуи
Желтая карточка
М. Сухи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
8
Сергей Омельянчук
(К)
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЦЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
8
Маурисио
ОП
10
Адлан Кацаев
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ПП
28
Тиуи
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
5
Кариока
ЦП
39
Ари
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
40
Благо
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
4-2-2-2
31
Дикань
5
Рохо
7
Шешуков
17
Сухи
9
Комбаров
23
Комбаров
80
Ибсон
46
МакГиди
12
Алекс
22
Дзюба
11
Веллитон
4-1-3-2
35
Джанаев
14
Зенге
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Омельянчук
8
Маурисио
25
Эссаме
10
Кацаев
84
Власов
27
Мгуни
28
Тиуи
22
Дзюба
34
Макеев
34
Макеев
22
Дзюба
80
Ибсон
39
Ари
39
Ари
80
Ибсон
84
Власов
8
Павленко
8
Павленко
84
Власов
10
Кацаев
6
Гвазава
6
Гвазава
10
Кацаев
27
Мгуни
19
Бракамонте
19
Бракамонте
27
Мгуни
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
5
Кариока
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
40
Благо
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
5
Кариока
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
40
Благо
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
В. Семенов (Гатчина)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 20:30 (прямая)
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