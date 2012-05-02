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Спартак-Нальчик - Ростов
Спартак-Нальчик - Ростов: обзор матча 02 мая 2012
Спартак-Нальчик
02.05.2012, среда, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа B, 42 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
5'
С. Фомин
80'
Р. Концедалов (П)
22'
Э. Бракамонте (П)
68'
А. Гацкан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ростов
Вторая желтая
И. Смольников
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Концедалов
Желтая карточка
Р. Емельянов
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Э. Бракамонте
Желтая карточка
Р. Концедалов
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Р. Болов
ГОЛ! 1:2!
А. Гацкан
Вторая желтая
А. Аравин
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
Р. Абазов
️️️️
А. Хагуш
Замена
Е. Овсиенко
️️️️
С. Фомин
Желтая карточка
А. Гошоков
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Колодин
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Д. Полоз
+2
Желтая карточка
Д. Колодин
Травма
Э. Бракамонте
Травма
А. Хагуш
Желтая карточка
И. Смольников
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Бракамонте
Желтая карточка
А. Хагуш
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
98
Александр Будаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
4
Семен Фомин
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Денис Колодин
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-3-1-2
98
Будаков
2
Аравин
20
Джудович
14
Захирович
14
Хагуш
4
Фомин
25
Балов
11
Концедалов
13
Щаницин
88
Болов
19
Гошоков
4-3-1-2
1
Плетикоса
8
Смольников
4
Окоронкво
0
Дьяков
16
Круглов
30
Кочиш
8
Колодин
8
Гацкан
7
Полоз
19
Бракамонте
21
Адамов
4
Фомин
4
Овсиенко
4
Овсиенко
4
Фомин
14
Хагуш
57
Абазов
57
Абазов
14
Хагуш
88
Болов
8
Сирадзе
8
Сирадзе
88
Болов
7
Полоз
92
Емельянов
92
Емельянов
7
Полоз
8
Колодин
19
Байрамян
19
Байрамян
8
Колодин
19
Бракамонте
10
Кириченко
10
Кириченко
19
Бракамонте
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ростов
30
Отто
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
30
Отто
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ростов
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:55 (прямая)
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