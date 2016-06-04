Бракамонте: «Готов возглавить ЦСКА после Слуцкого»

Бывший нападающий «Терека» Эктор Бракамонте заявил, что готов возглавить ЦСКА после Леонида Слуцкого.
– Вы несколько лет назад напророчили, что Слуцкий возглавит сборную России. И добавили, что после него у руля команды встанете вы сами.
– Немного не так. Я сказал, что, когда Леонид будет тренером сборной, я пойду работать в ЦСКА. Но он не оставил мне шансов, занял оба поста! (Смеется.)
– После чемпионата Европы Слуцкому предстоит делать выбор – сборная или клуб. Дорога в ЦСКА может быть открыта.
– Звоните сразу же, я готов.
– Согласны на гонорар в 10 процентов от вашей первой зарплаты?
– Хоть 20 (смеется). Мне хочется тренировать в России, это моя мечта. Но пока я работаю в лучшем месте на свете – в «Бока Хуниорс». Пару лет еще наберусь опыта, а потом посмотрим.