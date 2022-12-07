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    Бракамонте назвал лучшего российского футболиста, с которым он играл

    Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

    «Лучший российский футболист, с которым я играл вместе и который был моим соперником? Будет смешно, но это Сергей Семак.

    Когда я был в «Москве», то это был лучший футболист в команде. Когда я играл уже против него в составе «Терека» и «Ростова», то Семак снова был на высоте, даже несмотря на возраст.

    Сережа — просто топище! Он один из выдающихся российских футболистов, с кем мне удалось играть в одно время. Не удивлен, что такой игрок стал отличным тренером. Ну что еще сказать… Просто топовый русский!» — заявил Бракамонте.

    • Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
    • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: Sport24

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