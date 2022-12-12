Бракамонте: «На гербе Нидерландов изображен лев, но им больше подходит крыса или петух»

Экс-нападающий «Москвы» и «Ростова» Эктор Бракамонте раскритиковал поведение игроков сборной Нидерландов в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Я не тот, кто будет подвергать сомнению плохое поведение футболистов в этом матче. А что, если многие нидерландцы, испанцы и англичане сомневаются в нравственности неевропейских команд?

Эти монархисты часто любят говорить о правильном поведении и уважении. Чтобы говорить о морали, этике, защите прав женщин и секс-меньшинств, нужно сначала им попрактиковаться в человечности, а эти страны первыми нарушают правила.

Терпеть не могу, когда нас, слабых и бедных южноамериканцев, унижают! Может, хоть кто-то поздравит аргентинцев? У нидерландцев на гербе их сборной изображен лев, но они не вели себя так, как подобает львам. За такие выходки, за слова Ван Гала и поступки футболистов им стоит заменить оранжевого льва на крысу или петуха», – сказал Бракамонте.

Главный арбитр встречи Матеу Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.

Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.

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