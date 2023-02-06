Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Второй после Марадоны из тех, с кем я играл». Бракамонте назвал главную легенду в российском футболе

«Второй после Марадоны из тех, с кем я играл». Бракамонте назвал главную легенду в российском футболе

6 февраля 2023, 13:37
6

Экс-игрок «Москвы» Эктор Бракамонте высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Главная легенда в российском футболе? Я играл вместе с Сергеем Семаком. Для меня он на втором месте после Марадоны из тех, кто играл со мной.

Надо бегать — Семак бегает, надо бороться — он борется, надо забивать — он забивает, надо пить пиво — он всегда первый.

Сергей Семак очень добрый человек, много помогал мне. Он очень хорошо играл, очень хороший человек и сейчас тренер», — сказал Бракамонте.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна 6
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили 12
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА 28
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Бракамонте Эктор Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1675684147
хорошо лизнул
Ответить
DOCTOR PENALTY
1675686273
Эктор явно хочет трудоустроиться в России.
Ответить
Romeo 123
1675687506
Прогиб засчитан
Ответить
preramirek
1675695250
Распродажа! Корейский видеорегистратор 8 в 1 с сверхчувствительным радар-детектором и базой радаров и камер. Покупай по супер цене!-----  https://reurl.cc/oZW6lg
Ответить
Вомбат
1675708007
Если бы Семак был таким же хорошим тренером, каков он человек, мы бы сейчас вспоминали как Зенит пошумел в ЛЧ. Но так как тренер он средний, то вспоминать особо нечего. Кроме разве что победы в чемпионате 2018-2019. Тогда в составе Зенита еще не было бразильцев. Не было и особой разницы в бюджетах топ-команд РПЛ, так что эта победа стоила куда больше, чем последующие.
Ответить
Главные новости
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
8
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
14
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
6
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
5
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Все новости
Все новости
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
1
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
2
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
3
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
5
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
10
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
7
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
14
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
28
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
24
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+