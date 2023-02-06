«Второй после Марадоны из тех, с кем я играл». Бракамонте назвал главную легенду в российском футболе

Экс-игрок «Москвы» Эктор Бракамонте высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Главная легенда в российском футболе? Я играл вместе с Сергеем Семаком. Для меня он на втором месте после Марадоны из тех, кто играл со мной.

Надо бегать — Семак бегает, надо бороться — он борется, надо забивать — он забивает, надо пить пиво — он всегда первый.

Сергей Семак очень добрый человек, много помогал мне. Он очень хорошо играл, очень хороший человек и сейчас тренер», — сказал Бракамонте.

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