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    Бракамонте: «Самедов стал чемпионом в прошлом году, Тарасов – станет в этом. Это я всему их научил»

    Бывший нападающий «Москвы», «Ростова» и «Ахмата» Эктор Бракамонте следит за успехами своих бывших одноклубниках в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

    «Самедов в прошлом сезоне стал чемпионом России. Тарасов, вероятно, выиграет титул в нынешнем. Так это же я всему научил их (смеется)!

    А если серьезно, очень рад успехам экс-партнеров, и не только в плане титулов. Меня переполняла гордость, когда «Ростов» побеждал «Баварию». Приятно видеть в еврокубках Набабкина и Самедова, Смольникова и Полоза. Они большие молодцы. Здорово, что парни достигли такого уровня.

    Набабкин? О, Кирилл тогда был совсем юн и больше всех страдал от моих подколок. У меня сохранился контакт с Набабкиным и другими ребятами. За всеми слежу по мере возможностей, за всех болею» – рассказал Бракамонте.

    Напомним, что Бракамонте до сих пор является лучшим бомбардиром среди аргентинских игроков в истории российского футбола. На его счету 46 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2018 09:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +982

      O-Z 24 апреля 2018, 16:20

      Самедов не был полноценным чемпионом!!! Пришёл на всё готовое в середине сезона и довольствовался халявой! Предателям так и надо. В Локо все чемпионы в этом году все пахают предраться не к кому.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 13:42

      а на гитаре че не научил некоторым из них лучше на балалайке играть, а не мяч пинать

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 23 апреля 2018, 12:05

      Бракамонте крутой был.

      2
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 23 апреля 2018, 10:27

      чтоб они без тебя делали??? от скромности не умрёт парень...

      -1
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