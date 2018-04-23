Бракамонте: «Самедов стал чемпионом в прошлом году, Тарасов – станет в этом. Это я всему их научил»

Бывший нападающий «Москвы», «Ростова» и «Ахмата» Эктор Бракамонте следит за успехами своих бывших одноклубниках в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Самедов в прошлом сезоне стал чемпионом России. Тарасов, вероятно, выиграет титул в нынешнем. Так это же я всему научил их (смеется)!

А если серьезно, очень рад успехам экс-партнеров, и не только в плане титулов. Меня переполняла гордость, когда «Ростов» побеждал «Баварию». Приятно видеть в еврокубках Набабкина и Самедова, Смольникова и Полоза. Они большие молодцы. Здорово, что парни достигли такого уровня.

Набабкин? О, Кирилл тогда был совсем юн и больше всех страдал от моих подколок. У меня сохранился контакт с Набабкиным и другими ребятами. За всеми слежу по мере возможностей, за всех болею» – рассказал Бракамонте.

Напомним, что Бракамонте до сих пор является лучшим бомбардиром среди аргентинских игроков в истории российского футбола. На его счету 46 голов.