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  • Бракамонте: «Самедов стал чемпионом в прошлом году, Тарасов – станет в этом. Это я всему их научил»

Бракамонте: «Самедов стал чемпионом в прошлом году, Тарасов – станет в этом. Это я всему их научил»

23 апреля 2018, 09:29
4

Бывший нападающий «Москвы», «Ростова» и «Ахмата» Эктор Бракамонте следит за успехами своих бывших одноклубниках в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Самедов в прошлом сезоне стал чемпионом России. Тарасов, вероятно, выиграет титул в нынешнем. Так это же я всему научил их (смеется)!

А если серьезно, очень рад успехам экс-партнеров, и не только в плане титулов. Меня переполняла гордость, когда «Ростов» побеждал «Баварию». Приятно видеть в еврокубках Набабкина и Самедова, Смольникова и Полоза. Они большие молодцы. Здорово, что парни достигли такого уровня.

Набабкин? О, Кирилл тогда был совсем юн и больше всех страдал от моих подколок. У меня сохранился контакт с Набабкиным и другими ребятами. За всеми слежу по мере возможностей, за всех болею» – рассказал Бракамонте.

Напомним, что Бракамонте до сих пор является лучшим бомбардиром среди аргентинских игроков в истории российского футбола. На его счету 46 голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Тарасов Дмитрий Бракамонте Эктор Набабкин Кирилл
Комментарии (4)
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Neverov1
1524468476
чтоб они без тебя делали??? от скромности не умрёт парень...
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Cromathaar
1524474330
Бракамонте крутой был.
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Garrincha58
1524480129
а на гитаре че не научил некоторым из них лучше на балалайке играть, а не мяч пинать
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O-Z
1524576006
Самедов не был полноценным чемпионом!!! Пришёл на всё готовое в середине сезона и довольствовался халявой! Предателям так и надо. В Локо все чемпионы в этом году все пахают предраться не к кому.
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