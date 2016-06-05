Бракамонте: «В «Ростове» по-прежнему долги по зарплате? Надо же, ничего не меняется»

Бывший нападающий «Ростова» Эктор Бракамонте поделился мнением о финансовой ситуации в своем прежнем клубе.

– К вам обращались за советом футболисты, у которых появлялись предложения от российских клубов?

– Да все первым делом звонят и пишут мне! А потом жалуются: «Ты все нахваливал, а тут такая дыра!» Шучу, конечно. Хотя с Оскаром Аумадой так и получилось. Я обещал ему, что с деньгами проблем не будет. Но первую зарплату в «Ростове» парень увидел очень нескоро. Рад, что в клубе все наладилось.

– Долги по зарплате в несколько месяцев там по-прежнему в норме.

– Как?! Они же стали вторыми! Надо же, ничего не меняется... Но тем и прекрасен футбол. Смотрите, «Атлетико» явно беднее «Реала» и «Барселоны», а как бьется!