Бракамонте охарактеризовал новичка «Спартака» Барко

Бывший форвард «Москвы» Эктор Бракамонте оценил новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Он очень хороший игрок, с отличной техникой и игрой один в один, который прошëл через два очень больших клуба Аргентины.

Также Барко играл в молодëжной сборной Аргентины. В последнее время в «Ривере» он не особо выделялся, но у него отличные качества. Он не бомбардир, но очень активный игрок на всeм атакующем фронте», – сказал Бракамонте.

Вечером в четверг 11 июля Барко вылетел в Москву для прохождения медосмотра

Изначальное предложение красно-белых по игроку составляло 12 миллионов евро плюс бонусы.

Барко провел в этом году 28 матчей за «Ривер Плейт», забил 2 гола, отдал 7 передач.

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