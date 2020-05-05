Экс-игрок «Ростова» Бракамонте вышел в финал чемпионата мира по песням о Марадоне. Турнир проводит пользователь твиттера

Бывший футболист «Ростова» и «Ахмата» Эктор Бракамонте вышел в финал чемпионата мира по песням об экс-игроке сборной Аргентины Диего Марадоны. Турнир проводится в твиттере, победитель определяется посредством опроса.

Песня Бракамонте доступна ниже. Российской аудитории о турнире сообщили журналисты Гало Фернандес и Владимир Стогниенко.

Бракамонте играл в России с 2003 по 2012 год.

С «Москвой» аргентинец выходил в финал Кубка России.

Форвард завершил карьеру в 2013 году.