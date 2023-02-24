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  • «Хороший вратарь должен быть либо тупым, либо психом». Бракамонте – об Эмилиано Мартинесе

«Хороший вратарь должен быть либо тупым, либо психом». Бракамонте – об Эмилиано Мартинесе

24 февраля 2023, 00:47

Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте высказался о голкипере «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.

– Что ты испытал, когда Мартинес сделал тот сейв на 123-й минуте в финале ЧМ-2022?

– Я подумал: «Господи, а какой у них сейчас пульс? 250, наверное!».

– Как тебе вообще Мартинес?

– Мне как-то в Аргентине сказали, что хороший вратарь должен быть либо тупой, либо псих. Вот две ключевые характеристики.

По своему опыту скажу, что хороший вратарь и нормальный человек – это большая редкость.

  • Мартинес – лучший вратарь ЧМ-2022.
  • В ходе турнира он помог сборной Аргентины выиграть 2 серии пенальти, в том числе в финале против Франции.

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Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Аргентина Астон Вилла Бракамонте Эктор Мартинес Эмилиано
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