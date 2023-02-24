«Хороший вратарь должен быть либо тупым, либо психом». Бракамонте – об Эмилиано Мартинесе

Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте высказался о голкипере «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.

– Что ты испытал, когда Мартинес сделал тот сейв на 123-й минуте в финале ЧМ-2022?

– Я подумал: «Господи, а какой у них сейчас пульс? 250, наверное!».

– Как тебе вообще Мартинес?

– Мне как-то в Аргентине сказали, что хороший вратарь должен быть либо тупой, либо псих. Вот две ключевые характеристики.

По своему опыту скажу, что хороший вратарь и нормальный человек – это большая редкость.

Мартинес – лучший вратарь ЧМ-2022.

В ходе турнира он помог сборной Аргентины выиграть 2 серии пенальти, в том числе в финале против Франции.

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