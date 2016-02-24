Маурисио: «Я был очень рад, когда получил предложение от «Зенита»

Новичок "Зенита" бразильский полузащитник Маурисио рассказал о своей адаптации в новом клубе.

"Я был очень рад, когда получил предложение от "Зенита". Мы с семьей сразу решили, что надо ехать в эту большую команду. Отличается ли тренировочный процесс от того, что был в "Тереке"? Да, здесь все по-другому. На сборах во время тренировок ни разу просто так не бегали. Думаю, потихоньку буду прибавлять.

Русский язык выучил в Грозном. Когда приехал туда, ничего не знал по-русски, переводчика не было. Но мне очень помог аргентинец Бракомонте. Теперь вот говорю по-русски. А в "Зените" со всеми общаюсь. Нет такого, чтобы с кем-то специально говорил, а с кем-то нет.

Контракт на полгода? Думаю, все будет хорошо и соглашение можно будет продлить. Пока нужно играть", - сказал Маурисио.

Напомним, что 27-летний Маурисио перешел в "Зенит" из "Терека" этой зимой бесплатно и подписал с клубом контракт до лета.