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  • Маурисио: «Я был очень рад, когда получил предложение от «Зенита»

Маурисио: «Я был очень рад, когда получил предложение от «Зенита»

24 февраля 2016, 16:38
2

Новичок "Зенита" бразильский полузащитник Маурисио рассказал о своей адаптации в новом клубе.

"Я был очень рад, когда получил предложение от "Зенита". Мы с семьей сразу решили, что надо ехать в эту большую команду. Отличается ли тренировочный процесс от того, что был в "Тереке"? Да, здесь все по-другому. На сборах во время тренировок ни разу просто так не бегали. Думаю, потихоньку буду прибавлять.

Русский язык выучил в Грозном. Когда приехал туда, ничего не знал по-русски, переводчика не было. Но мне очень помог аргентинец Бракомонте. Теперь вот говорю по-русски. А в "Зените" со всеми общаюсь. Нет такого, чтобы с кем-то специально говорил, а с кем-то нет.

Контракт на полгода? Думаю, все будет хорошо и соглашение можно будет продлить. Пока нужно играть", - сказал Маурисио.

Напомним, что 27-летний Маурисио перешел в "Зенит" из "Терека" этой зимой бесплатно и подписал с клубом контракт до лета.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ахмат Бракамонте Эктор Маурисио
Комментарии (2)
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Aztec58
1456325572
Говорил и повторю: непонятный трансфер, ага.
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RJM555
1456329128
Конечно отличается вспомни что было осенью 20015 года в Грозном, или тебе гаденыш напомнить?
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