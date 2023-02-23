Бракамонте объяснил, почему отказался ехать к Марадоне на шашлыки

Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте рассказал, как Диего Марадона приглашал его в гости.
– Вы не пересекались с Марадоной в «Бока Хуниорс»?
– В 1997-м. Для него это был последний год, а я только начинал в молодежном составе. Основа и дубль часто тренировались вместе, поэтому Марадона знал меня.
Но! Я держался чуть на расстоянии, потому что для меня он как Бог. Ну это ненормально, когда какой-то мальчик вдруг идет к Марадоне и общается с ним, как с другом.
Максимум, что было, – мы здоровались. «Привет, Брака!» – «Привет, Диего!». Все, я не хотел большего.
Хотя Марадона и меня, и других парней всегда звал куда-нибудь: то покушать, то куда еще.
Спустя годы я сделал песню про него, Марадона ее услышал и написал мне в вотсап: «Брака, приходите с семьей в четверг, у меня дома будет шашлык». Я ответил: «Спасибо, Диего, но не получится».
– Да как так?
– Я не мог. Понимаешь, нельзя приходить к кумиру и есть с ним шашлык. Он должен оставаться недосягаемым, иначе пропадет вся магия.
– У тебя сохранились в памяти картинки, как Марадона приходит на тренировки, как переодевается, как отдает разрезающие пасы?
– Ой, это было ярко. Он постоянно опаздывал, однажды вообще приехал на грузовике.
Еще помню, как Диего парковал «Феррари» прямо на поле около ворот.
Да-да, мы все стоим, ждем Марадону на тренировку – как вдруг к полю подъезжает «Феррари», он уже переодетый в бутсах оттуда выходит.
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