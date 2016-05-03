Маурисио: «Повторял русские слова по 15-20 раз. Если забывал, повторял еще 20 раз»

Полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал, как адаптировался в России благодаря помощи бывшего партнера Эктора Бракамонте и как учил русский язык.

– Бракамонте помогал во всем! Был и вторым отцом, и братом, и другом. Мы очень быстро сдружились. Возможно, Эктор самым важным человеком для меня на старте карьеры в России, он научил меня по-другому смотреть на жизнь.

– В каком плане?

– Брака стал примером, как должен вести себя профессиональный футболист, да и в жизни всегда помогал другим. Именно он учил меня говорить по-русски. Мы часто вместе пили кофе, ужинали, иногда делали барбекю.

– Как Эктор учил вас языку?

– В процессе общения. Брака очень хорошо говорил по-русски. И учил отдельным словам. Повторял их по 15-20 раз. А если я их забывал, повторял еще 20 раз.