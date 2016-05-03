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  • Маурисио: «Повторял русские слова по 15-20 раз. Если забывал, повторял еще 20 раз»

Маурисио: «Повторял русские слова по 15-20 раз. Если забывал, повторял еще 20 раз»

3 мая 2016, 22:48
2

Полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал, как адаптировался в России благодаря помощи бывшего партнера Эктора Бракамонте и как учил русский язык.

Бракамонте помогал во всем! Был и вторым отцом, и братом, и другом. Мы очень быстро сдружились. Возможно, Эктор самым важным человеком для меня на старте карьеры в России, он научил меня по-другому смотреть на жизнь.

– В каком плане?

– Брака стал примером, как должен вести себя профессиональный футболист, да и в жизни всегда помогал другим. Именно он учил меня говорить по-русски. Мы часто вместе пили кофе, ужинали, иногда делали барбекю.

– Как Эктор учил вас языку?

– В процессе общения. Брака очень хорошо говорил по-русски. И учил отдельным словам. Повторял их по 15-20 раз. А если я их забывал, повторял еще 20 раз.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Бракамонте Эктор Маурисио
Комментарии (2)
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Вомбат
1462308934
О как! А кто еще знал что Бракамонте говорил по-русски? Он интервью на русском не давал, и я не помню, чтобы журналисты об этом писали.
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GoldPlayFIFARus9
1462311762
Молодец,ещё бы склонять слова умел,вообще бы красавец был))
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