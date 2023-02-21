Бракамонте: «Месси должен сыграть на ЧМ-2030 и ЧМ-2034»

Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте порассуждал о будущем Лионеля Месси в сборной Аргентины.

«Сыграет ли Месси на чемпионате мира в 2026 году? Надо сыграть. Даже если не хочет, пусть приезжает в сборную, находится на скамейке, кричит оттуда, выходит на серию пенальти (смеeтся).

Не только в 2026 году, но и в 2030-м, и в 2034-м. Месси должен играть до 50 лет», – сказал Бракамонте.

35-летний Месси впервые стал чемпионом мира в 2022 году.

Его признали лучшим игроком ЧМ в Катаре.

В финале турнира Аргентина победила Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.

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