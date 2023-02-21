Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бракамонте: «Месси должен сыграть на ЧМ-2030 и ЧМ-2034»

    Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте порассуждал о будущем Лионеля Месси в сборной Аргентины.

    «Сыграет ли Месси на чемпионате мира в 2026 году? Надо сыграть. Даже если не хочет, пусть приезжает в сборную, находится на скамейке, кричит оттуда, выходит на серию пенальти (смеeтся).

    Не только в 2026 году, но и в 2030-м, и в 2034-м. Месси должен играть до 50 лет», – сказал Бракамонте.

    • 35-летний Месси впервые стал чемпионом мира в 2022 году.
    • Его признали лучшим игроком ЧМ в Катаре.
    • В финале турнира Аргентина победила Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Неймар хочет провести в «ПСЖ» десять сезонов. Его будущее в клубе не зависит от Месси 2
    Теннисистка Потапова сделала выбор между Месси и Роналду 4
    Месси повторил достижение Роналду
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      lek! 1 час назад

      Не мороси да

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11