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  • «Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату платил?». Бракамонте рассказал, как навел на Кадырова золотой автомат

«Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату платил?». Бракамонте рассказал, как навел на Кадырова золотой автомат

23 февраля 2023, 13:00
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Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте вспомнил историю знакомства с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Твоя самая легендарная история – про Кадырова и автомат. Ты ее несколько раз рассказывал, но всегда по-разному. Давай еще раз: ты реально прицелился в него заряженным автоматом?

– Рассказываю подробно. Первый день в Грозном, Кадыров пригласил к себе домой, мы хорошо пообщались. Дальше он говорит: «Пойдем покатаемся на машине».

Кадыров садится за руль, я рядом с ним впереди, сзади еще один человек. Вдруг они решили показать мне золотой автомат – и дали его в руки.

Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навел дуло на Кадырова. Мне сказали: «Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону».

Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули.

Они смеются, а я в шоке. Спрашиваю: «Почему вы смеетесь? Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату тогда платил?».

Они еще больше смеяться начали. Надеюсь, там все-таки предохранитель был.

А вообще – до того, как приехал в «Терек», про клуб и Грозный обычно говорили плохое. У меня же там было очень хорошее время. И увидел там только доброе, а не то, что говорили.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Бракамонте Эктор
Комментарии (1)
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dragoon000320
1677147765
ну что же ты Эктор на курок не нажал? Эх...
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