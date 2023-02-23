«Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату платил?». Бракамонте рассказал, как навел на Кадырова золотой автомат

Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте вспомнил историю знакомства с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

– Твоя самая легендарная история – про Кадырова и автомат. Ты ее несколько раз рассказывал, но всегда по-разному. Давай еще раз: ты реально прицелился в него заряженным автоматом?

– Рассказываю подробно. Первый день в Грозном, Кадыров пригласил к себе домой, мы хорошо пообщались. Дальше он говорит: «Пойдем покатаемся на машине».

Кадыров садится за руль, я рядом с ним впереди, сзади еще один человек. Вдруг они решили показать мне золотой автомат – и дали его в руки.

Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навел дуло на Кадырова. Мне сказали: «Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону».

Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули.

Они смеются, а я в шоке. Спрашиваю: «Почему вы смеетесь? Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату тогда платил?».

Они еще больше смеяться начали. Надеюсь, там все-таки предохранитель был.

А вообще – до того, как приехал в «Терек», про клуб и Грозный обычно говорили плохое. У меня же там было очень хорошее время. И увидел там только доброе, а не то, что говорили.

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