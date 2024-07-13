Бракамонте – о Слуцком: «Он брат мне»

Бывший игрок «Москвы» Эктор Бракамонте охарактеризовал экс-тренера команды Леонида Слуцкого.

«Знаю, что Слуцкий теперь в Китае. Он брат мне, как не знать! Меня его решение совершенно не удивило. Для аргентинцев в порядке вещей уезжать работать в другие страны.

Леонид всегда был смелым, меня это не удивляет и мне нравится, что он может делать что-то, не задумываясь о том, что скажут другие. Он замечательный человек и отличный профессионал. Я всегда желаю ему всего наилучшего», – сказал Бракамонте.