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    Бракамонте: «И у Дриусси, и у Паредеса все получится в России»

    Бывший нападающий ФК «Москва» Эктор Бракамонте дал совет аргентинским легионерам нынешнего состава «Зенита» Леандро Паредесу и Себастьяну Дриусси. Экс-форвард надеется, что новички сине-бело-голубых должны как можно скорее адаптироваться к российским реалиям, чтобы реализовать свой футбольный потенциал.

    Стоит отметить, что Себастьян Дриусси в первых двух турах российской Премьер-лиги уже дважды поражал ворота соперников.

    – Аргентинцы Паредес и Дриусси – главные новички лета в РФПЛ. Что скажете о них?

    – Два молодых футболиста, на самом деле они делают только свои первые шаги в большом, серьезном футболе. Но несмотря на молодость, оба достаточно крепкие ребята, и проблем в спортивном смысле у них быть не должно. Вы и сами видите, как они начали. Думаю, и Дриусси, и у Паредеса все получится. Главное – быстро адаптироваться к российскому футболу.

    – У аргентинцев в России с этим часто возникают сложности.

    – Не у всех!

    – Это точно, не вас имею в виду. И все-таки.

    – Мне кажется, все мы, ребята из Аргентины, сталкивались с одной и той же проблемой. В вашем футболе у нас было гораздо меньше простора. Некоторые игроки просто не могли показать свои сильные стороны, потому что не понимали, что делать, когда все так плотно и жестко. Плюс бытовые сложности, незнакомая культура. Кто-то так и не раскрылся.

    – Например, Фернандо Кавенаги. Как вам кажется, Дриусси на него похож?

    – Не очень. Вообще у Фернандо странная история. К нему хорошо относились в клубе, по своим качествам он – бомбардир от Бога, все умеет, но вот именно в «Спартаке» отчего-то не получилось. Кстати, Дриусси отличается от Кавенаги. Себастьян, к примеру, более скоростной. Другое дело, что от него ждут так же много, как в «Спартаке» от Фернандо. В этом сходство есть. Плюс принадлежность к «Ривер Плейт». Надеюсь, что в «Зените» Себастьяну помогут быстро адаптироваться, и сам он не загрустит.

    – Что вы делали, чтобы этого не произошло?

    – На футболе концентрировался, с ребятами общался. Я вообще парень компанейский. Кстати, мы, аргентинцы из разных команд – из «Спартака», из «Сатурна» – жили рядом. Вместе ходили ужинать, смотрели футбол, помогали друг другу. А так, сначала было грустно, ведь я оставил на родине жену с трехмесячным ребенком. Скучал страшно.

    – Ваш совет Дриусси?

    – Просто наслаждайся футболом и будь счастлив!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 07:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 10:34

      Уже получается, видно, что топ..тут Зенит не прогадал ни разу.

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    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 25 июля 2017, 10:24

      Соглашусь с его мнением

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