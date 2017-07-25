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  • Бракамонте: «И у Дриусси, и у Паредеса все получится в России»

Бракамонте: «И у Дриусси, и у Паредеса все получится в России»

25 июля 2017, 07:04
2

Бывший нападающий ФК «Москва» Эктор Бракамонте дал совет аргентинским легионерам нынешнего состава «Зенита» Леандро Паредесу и Себастьяну Дриусси. Экс-форвард надеется, что новички сине-бело-голубых должны как можно скорее адаптироваться к российским реалиям, чтобы реализовать свой футбольный потенциал.

Стоит отметить, что Себастьян Дриусси в первых двух турах российской Премьер-лиги уже дважды поражал ворота соперников.

– Аргентинцы Паредес и Дриусси – главные новички лета в РФПЛ. Что скажете о них?

– Два молодых футболиста, на самом деле они делают только свои первые шаги в большом, серьезном футболе. Но несмотря на молодость, оба достаточно крепкие ребята, и проблем в спортивном смысле у них быть не должно. Вы и сами видите, как они начали. Думаю, и Дриусси, и у Паредеса все получится. Главное – быстро адаптироваться к российскому футболу.

– У аргентинцев в России с этим часто возникают сложности.

– Не у всех!

– Это точно, не вас имею в виду. И все-таки.

– Мне кажется, все мы, ребята из Аргентины, сталкивались с одной и той же проблемой. В вашем футболе у нас было гораздо меньше простора. Некоторые игроки просто не могли показать свои сильные стороны, потому что не понимали, что делать, когда все так плотно и жестко. Плюс бытовые сложности, незнакомая культура. Кто-то так и не раскрылся.

– Например, Фернандо Кавенаги. Как вам кажется, Дриусси на него похож?

– Не очень. Вообще у Фернандо странная история. К нему хорошо относились в клубе, по своим качествам он – бомбардир от Бога, все умеет, но вот именно в «Спартаке» отчего-то не получилось. Кстати, Дриусси отличается от Кавенаги. Себастьян, к примеру, более скоростной. Другое дело, что от него ждут так же много, как в «Спартаке» от Фернандо. В этом сходство есть. Плюс принадлежность к «Ривер Плейт». Надеюсь, что в «Зените» Себастьяну помогут быстро адаптироваться, и сам он не загрустит.

– Что вы делали, чтобы этого не произошло?

– На футболе концентрировался, с ребятами общался. Я вообще парень компанейский. Кстати, мы, аргентинцы из разных команд – из «Спартака», из «Сатурна» – жили рядом. Вместе ходили ужинать, смотрели футбол, помогали друг другу. А так, сначала было грустно, ведь я оставил на родине жену с трехмесячным ребенком. Скучал страшно.

– Ваш совет Дриусси?

– Просто наслаждайся футболом и будь счастлив!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ривер Плейт Бракамонте Эктор Кавенаги Фернандо Паредес Леандро Дриусси Себастьян
Комментарии (2)
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orstho-68
1500967461
Соглашусь с его мнением
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xLINDAx
1500968070
Уже получается, видно, что топ..тут Зенит не прогадал ни разу.
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