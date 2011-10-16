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Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 16 октября 2011
Амкар-Пермь
16.10.2011, воскресенье, 12:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
4'
Н. Мияилович
59'
И. Кнежевич (П)
73'
Н. Бурмистров
90+4'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
+4
ГОЛ! 3:1!
Г. Букур
Пас отдал
Р. Бугаев
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
В. Гришин
Вторая желтая
И. Кнежевич
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Джалович
Замена
Р. Бугаев
️️️️
А. Тлисов
ГОЛ! 3:0!
Н. Бурмистров
Пас отдал
З. Сираков
Желтая карточка
Г. Букур
Замена
В. Рыжков
️️️️
М. Нэ
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
С. Волков
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Кнежевич
Желтая карточка
М. Нэ
Желтая карточка
М. Новакович
Желтая карточка
Н. Мияилович
Замена
Г. Букур
️️️️
Ф. Кубик
Желтая карточка
И. Кнежевич
ГОЛ! 1:0!
Н. Мияилович
Пас отдал
В. Гришин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Марко Блажич
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игорь Армаш
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЦЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
7
Франтишек Кубик
ЛП
16
Марко Нэ
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
10
Михаил Комков
ПП
40
Дачиан Варга
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
4-4-2
42
Нарубин
3
Мияилович
79
Черенчиков
13
Новакович
14
Сираков
28
Гришин
10
Кнежевич
18
Коломейцев
32
Блажич
11
Джалович
1
Волков
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Лоло
26
Зелао
5
Армаш
16
Нэ
8
Тлисов
40
Варга
10
Комков
7
Кубик
10
Давыдов
28
Гришин
7
Тюкалов
7
Тюкалов
28
Гришин
1
Волков
18
Бурмистров
18
Бурмистров
1
Волков
11
Джалович
39
Михалев
39
Михалев
11
Джалович
8
Тлисов
8
Бугаев
8
Бугаев
8
Тлисов
7
Кубик
11
Букур
11
Букур
7
Кубик
16
Нэ
28
Рыжков
28
Рыжков
16
Нэ
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ)
33
Василий Хомутовский
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
14
Константин Васильев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
14
Константин Васильев
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
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Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Анатолий Цветнов (Москва)
Максим Гаврилин (Владимир)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 12:10 (прямая)
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