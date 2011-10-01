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Волга - Амкар-Пермь
Волга - Амкар-Пермь: обзор матча 01 октября 2011
Волга
01.10.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Амкар-Пермь
Вторая желтая
Д. Бондарв
+1
Желтая карточка
М. Кросас
Вторая желтая
Г. Пеев
Желтая карточка
Г. Пеев
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Кнежевич
Желтая карточка
Н. Маляров
Замена
А. Хазов
️️️️
С. Турсунов
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Джалович
Замена
В. Джавадов
️️️️
Р. Паштов
Замена
Г. Джиоев
️️️️
М. Новакович
Травма
М. Новакович
Замена
М. Вацадзе
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
Р. Паштов
Желтая карточка
А. Белозеров
Желтая карточка
Д. Бондарв
19'
13'
Желтая карточка
М. Блажич
12'
Желтая карточка
И. Кнежевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
12
Дани Бондарв
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
77
Руслан Паштов
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
25
Зураби Арзиани
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
4-4-1-1
31
Абаев
12
Бондарв
25
Буйволов
63
Белозеров
38
Ещенко
7
Маляров
20
Кросас
78
Максимов
77
Паштов
17
Турсунов
21
Бибилов
4-4-2
42
Нарубин
14
Сираков
13
Новакович
28
Гришин
79
Черенчиков
7
Пеев
10
Кнежевич
18
Коломейцев
32
Блажич
11
Джалович
1
Волков
77
Паштов
7
Джавадов
7
Джавадов
77
Паштов
78
Максимов
11
Вацадзе
11
Вацадзе
78
Максимов
17
Турсунов
16
Хазов
16
Хазов
17
Турсунов
13
Новакович
23
Джиоев
23
Джиоев
13
Новакович
10
Кнежевич
18
Бурмистров
18
Бурмистров
10
Кнежевич
11
Джалович
39
Михалев
39
Михалев
11
Джалович
Остались в запасе
Волга
Амкар-Пермь
31
Виталий Астахов
ВР
25
Зураби Арзиани
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
25
Зураби Арзиани
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Волга - Амкар-Пермь
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая) 04:40 (понедельник, 3 октября)
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