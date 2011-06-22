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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик
Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик: обзор матча 22 июня 2011
Амкар-Пермь
22.06.2011, среда, 17:45
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
59'
В. Гришин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик
+3
Желтая карточка
А. Луканченков
Желтая карточка
Б. Милич
Замена
А. Луканченков
️️️️
М. Джудович
Травма
М. Джудович
Замена
Н. Кажаров
️️️️
А. Щаницин
Желтая карточка
Н. Мияилович
Замена
Б. Милич
️️️️
И. Портнягин
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Замена
Р. Джалович
️️️️
С. Ристич
Замена
И. Черенчиков
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
З. Сираков
ГОЛ! 1:0!
В. Гришин
Пас отдал
А. Коломейцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3
Никола Мияилович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
31
Леандро
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Амкар-Пермь
35
Дмитрий Ершов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Азамат Шогенов
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
21
Богдан Милич
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
4-4-2
33
Хомутовский
24
Федорив
21
Белоруков
24
Попов
14
Сираков
28
Гришин
18
Коломейцев
3
Мияилович
7
Пеев
0
Ристич
1
Волков
4-3-1-2
30
Отто
27
Лебедев
91
Куликов
20
Джудович
71
Багаев
31
Леандро
14
Захирович
11
Концедалов
13
Щаницин
97
Портнягин
19
Гошоков
1
Волков
79
Черенчиков
79
Черенчиков
1
Волков
0
Ристич
11
Джалович
11
Джалович
0
Ристич
20
Джудович
26
Луканченков
26
Луканченков
20
Джудович
97
Портнягин
21
Милич
21
Милич
97
Портнягин
13
Щаницин
87
Кажаров
87
Кажаров
13
Щаницин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак-Нальчик
35
Дмитрий Ершов
ВР
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Азамат Шогенов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
35
Дмитрий Ершов
ВР
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
1
Азамат Шогенов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
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Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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Динамо Ставрополь
0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
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1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
М. Гаврилин (Владимир)
Делегат:
Н. Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:30 (прямая)
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