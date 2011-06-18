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Амкар-Пермь - Анжи
Амкар-Пермь - Анжи: обзор матча 18 июня 2011
Амкар-Пермь
18.06.2011, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Анжи
Желтая карточка
Н. Бурмистров
+2
Замена
А. Джако
️️️️
Я. Голенда
Замена
А. Игонин
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
С. Волков
Замена
П. Мийич
️️️️
В. Гришин
Замена
М. Новакович
️️️️
Н. Мияилович
Замена
А. Иванов
️️️️
М. Гаджиев
Желтая карточка
В. Федорив
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3
Никола Мияилович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
91
Махач Гаджиев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Амкар-Пермь
35
Дмитрий Ершов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
31
Арафат Джако
ЦФ
4-4-2
33
Хомутовский
24
Федорив
24
Попов
21
Белоруков
14
Сираков
28
Гришин
18
Коломейцев
3
Мияилович
7
Пеев
0
Ристич
1
Волков
4-1-4-1
77
Ревишвили
4
Ангбва
13
Тагирбеков
30
Карлос
7
Агаларов
3
Карлос
13
Лахиялов
91
Гаджиев
10
Ахмедов
11
Буссуфа
16
Голенда
28
Гришин
15
Мийич
15
Мийич
28
Гришин
3
Мияилович
13
Новакович
13
Новакович
3
Мияилович
1
Волков
18
Бурмистров
18
Бурмистров
1
Волков
16
Голенда
31
Джако
31
Джако
16
Голенда
13
Лахиялов
4
Игонин
4
Игонин
13
Лахиялов
91
Гаджиев
88
Иванов
88
Иванов
91
Гаджиев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Анжи
35
Дмитрий Ершов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
78
Александр Макаров
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
Остались в запасе
35
Дмитрий Ершов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Воронцов
А. Глот (оба - Ярославль)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:10 (прямая)
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