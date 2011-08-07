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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Краснодар
Амкар-Пермь - Краснодар: обзор матча 07 августа 2011
Амкар-Пермь
07.08.2011, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
13'
М. Абреу
50'
Н. Дринчич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Краснодар
Желтая карточка
О. Самсонов
Замена
А. Ерохин
️️️️
Н. Дринчич
Замена
М. Блажич
️️️️
В. Федорив
Травма
В. Федорив
Желтая карточка
Жоаозиньо
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
А. Попов
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Попов
Замена
О. Самсонов
️️️️
В. Татарчук
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 0:2!
Н. Дринчич
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Желтая карточка
Н. Марков
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Абреу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Алексей Попов
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3
Никола Мияилович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Амкар-Пермь
35
Дмитрий Ершов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
11
Радомир Джалович
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-5-1
33
Хомутовский
24
Федорив
79
Черенчиков
24
Попов
14
Сираков
28
Гришин
13
Новакович
18
Коломейцев
3
Мияилович
7
Пеев
18
Бурмистров
4-5-1
1
Усминский
13
Марков
4
Тубич
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
50
Татарчук
24
Кульчий
18
Дринчич
26
Абреу
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
24
Федорив
32
Блажич
32
Блажич
24
Федорив
18
Бурмистров
1
Волков
1
Волков
18
Бурмистров
24
Попов
39
Михалев
39
Михалев
24
Попов
18
Дринчич
21
Ерохин
21
Ерохин
18
Дринчич
50
Татарчук
36
Самсонов
36
Самсонов
50
Татарчук
14
Мовсисян
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
14
Мовсисян
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Краснодар
35
Дмитрий Ершов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
35
Дмитрий Ершов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
11
Радомир Джалович
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Амкар-Пермь - Краснодар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Дмитрий Березнев (Ростов - на - Дону).
Делегат:
Пышкин В.Л. (Москва)
Инспектор:
Кожухов А.Н. (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+Наш Футбол" 15:10 (прямая)
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