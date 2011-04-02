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Амкар-Пермь - Крылья Советов
Амкар-Пермь - Крылья Советов: обзор матча 02 апреля 2011
Амкар-Пермь
02.04.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
24'
З. Сираков
68'
С. Кузнецов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Крылья Советов
Замена
И. Михалев
️️️️
С. Ристич
Желтая карточка
И. Таранов
Замена
Р. Джалович
️️️️
С. Волков
ГОЛ! 1:1!
С. Кузнецов
Пас отдал
Х. Карлос Эскобар
Замена
В. Гришин
️️️️
А. Секретов
Замена
Н. Печник
️️️️
Е. Савин
Желтая карточка
Н. Джорджевич
Желтая карточка
В. Приёмов
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
А. Коломейцев
Желтая карточка
А. Соснин
ГОЛ! 1:0!
З. Сираков
Пас отдал
С. Волков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
88
Хуан Карлос Эскобар
ПЗ
80
Владимир Приёмов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
42
Юрий Кириллов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
11
Радомир Джалович
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
11
Нейц Печник
ЦФ
4-4-2
42
Нарубин
79
Черенчиков
21
Белоруков
24
Попов
14
Сираков
10
Секретов
13
Новакович
18
Коломейцев
7
Пеев
0
Ристич
1
Волков
4-2-3-1
23
М'Боли
88
Эскобар
79
Джорджевич
0
Таранов
3
Молош
15
Цаллагов
42
Кириллов
36
Самсонов
23
Соснин
80
Приёмов
99
Савин
10
Секретов
28
Гришин
28
Гришин
10
Секретов
1
Волков
11
Джалович
11
Джалович
1
Волков
0
Ристич
39
Михалев
39
Михалев
0
Ристич
42
Кириллов
10
Кузнецов
10
Кузнецов
42
Кириллов
99
Савин
11
Печник
11
Печник
99
Савин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Крылья Советов
33
Василий Хомутовский
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Амкар-Пермь - Крылья Советов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
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17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
И.Барышников
А.Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
А.Маляров (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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