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Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 15 мая 2011
Амкар-Пермь
15.05.2011, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Динамо
Замена
А. Ропотан
️️️️
З. Мисимович
Замена
М. Новакович
️️️️
Н. Мияилович
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Смолов
Замена
В. Гришин
️️️️
А. Секретов
Замена
В. Федорив
️️️️
З. Сираков
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
Т. Дуймович
️️️️
Д. Колодин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Никола Мияилович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
24
Алексей Попов
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
11
Радомир Джалович
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
0
Андрей Воронин
(К)
ЛП
8
Звездан Мисимович
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-2
42
Нарубин
79
Черенчиков
21
Белоруков
3
Мияилович
14
Сираков
10
Секретов
24
Попов
18
Коломейцев
7
Пеев
39
Михалев
11
Джалович
4-4-2
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
8
Колодин
32
Ломич
19
Самедов
8
Мисимович
41
Сапета
0
Воронин
22
Кураньи
90
Смолов
14
Сираков
24
Федорив
24
Федорив
14
Сираков
10
Секретов
28
Гришин
28
Гришин
10
Секретов
3
Мияилович
13
Новакович
13
Новакович
3
Мияилович
8
Мисимович
19
Ропотан
19
Ропотан
8
Мисимович
8
Колодин
19
Дуймович
19
Дуймович
8
Колодин
90
Смолов
9
Кокорин
9
Кокорин
90
Смолов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
22
Евгений Пузин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
5
Андрей Каряка
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
5
Андрей Каряка
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:10 (прямая) "Россия 2" 13:25 (прямая)
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