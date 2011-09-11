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Амкар-Пермь - Спартак
Амкар-Пермь - Спартак: обзор матча 11 сентября 2011
Амкар-Пермь
11.09.2011, воскресенье, 13:45
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
84'
Н. Пареха
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак
+1
Желтая карточка
Джано
Замена
И. Михалев
️️️️
М. Блажич
Замена
Родри
️️️️
Ари
ГОЛ! 0:1!
Н. Пареха
Замена
А. Секретов
️️️️
Г. Пеев
Замена
Джано
️️️️
А. Шешуков
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. Де Зеув
Замена
Р. Джалович
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
М. Блажич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3
Никола Мияилович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
17
Артем Васильев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛВ
7
Александр Шешуков
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
1
Сергей Волков
ЦФ
11
Радомир Джалович
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джано
АП
4-4-1-1
42
Нарубин
28
Гришин
79
Черенчиков
13
Новакович
14
Сираков
32
Блажич
18
Коломейцев
3
Мияилович
7
Пеев
18
Бурмистров
17
Васильев
4-3-1-2
31
Дикань
9
Комбаров
2
Пареха
17
Сухи
34
Макеев
7
Шешуков
6
Де Зеув
5
Кариока
23
Комбаров
39
Ари
22
Дзюба
7
Пеев
10
Секретов
10
Секретов
7
Пеев
17
Васильев
11
Джалович
11
Джалович
17
Васильев
32
Блажич
39
Михалев
39
Михалев
32
Блажич
39
Ари
80
Родри
80
Родри
39
Ари
7
Шешуков
7
Джано
7
Джано
7
Шешуков
6
Де Зеув
46
МакГиди
46
МакГиди
6
Де Зеув
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
1
Сергей Волков
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Игорь Демешко (Химки)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:40 (прямая)
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