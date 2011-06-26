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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - ЦСКА
Амкар-Пермь - ЦСКА: обзор матча 26 июня 2011
Амкар-Пермь
26.06.2011, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
8'
С. Думбия
84'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - ЦСКА
Желтая карточка
Г. Пеев
+2
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 0:2!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Мамаев
Замена
А. Дзагоев
️️️️
К. Хонда
Замена
В. Гришин
️️️️
П. Мийич
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
С. Ристич
️️️️
Р. Джалович
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
35
Дмитрий Ершов
ВР
0
Самир Мерзич
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
4-4-1-1
33
Хомутовский
24
Федорив
21
Белоруков
24
Попов
79
Черенчиков
15
Мийич
13
Новакович
18
Коломейцев
7
Пеев
18
Бурмистров
11
Джалович
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
20
Алдонин
26
Секу
10
Мамаев
3
Хонда
18
Тошич
22
Думбия
15
Мийич
28
Гришин
28
Гришин
15
Мийич
11
Джалович
0
Ристич
0
Ристич
11
Джалович
18
Бурмистров
1
Волков
1
Волков
18
Бурмистров
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
10
Мамаев
5
Шемберас
5
Шемберас
10
Мамаев
3
Хонда
66
Дзагоев
66
Дзагоев
3
Хонда
Остались в запасе
Амкар-Пермь
ЦСКА
0
Самир Мерзич
ЦЗ
35
Дмитрий Ершов
ВР
10
Иосип Кнежевич
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Самир Мерзич
ЦЗ
35
Дмитрий Ершов
ВР
10
Иосип Кнежевич
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Амкар-Пермь - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
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Локомотив
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ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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