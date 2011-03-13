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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Амкар-Пермь
ЦСКА - Амкар-Пермь: обзор матча 13 марта 2011
ЦСКА
13.03.2011, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
45'
С. Игнашевич (П)
49'
С. Игнашевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Амкар-Пермь
Замена
Р. Джалович
️️️️
С. Волков
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
Замена
А. Молодцов
️️️️
П. Мийич
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
А. Попов
ГОЛ! 2:0!
С. Игнашевич
Пас отдал
З. Тошич
Желтая карточка
С. Ристич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Игнашевич
Желтая карточка
К. Набабкин
20'
Замена
И. Кнежевич
️️️️
М. Новакович
13'
Желтая карточка
З. Сираков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Радомир Джалович
ЦФ
4-4-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
66
Дзагоев
10
Мамаев
20
Алдонин
18
Тошич
19
Вагнер Лав
15
Нецид
4-4-2
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
21
Белоруков
79
Черенчиков
7
Пеев
18
Коломейцев
13
Новакович
15
Мийич
1
Волков
0
Ристич
10
Мамаев
5
Шемберас
5
Шемберас
10
Мамаев
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
15
Мийич
27
Молодцов
27
Молодцов
15
Мийич
13
Новакович
10
Кнежевич
10
Кнежевич
13
Новакович
1
Волков
11
Джалович
11
Джалович
1
Волков
Остались в запасе
ЦСКА
Амкар-Пермь
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
41
Максим Шумайлов
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Амкар-Пермь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Н. Богач (Люберцы)
В. Данченко (Уфа)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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