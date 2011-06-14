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Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 14 июня 2011
Амкар-Пермь
14.06.2011, вторник, 17:45
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
89'
Г. Пеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
ГОЛ! 1:0!
Г. Пеев
Желтая карточка
Р. Уциев
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
А. Кацаев
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Д. Ятченко
Замена
С. Волков
️️️️
Р. Джалович
Желтая карточка
Тиуи
Замена
С. Ристич
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Тиуи
️️️️
А. Кобенко
Замена
В. Гришин
️️️️
А. Секретов
Травма
А. Секретов
Желтая карточка
Маурисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3
Никола Мияилович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛП
8
Маурисио
ОП
10
Адлан Кацаев
ЦП
40
Благо
ЦП
20
Андрей Кобенко
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Амкар-Пермь
35
Дмитрий Ершов
ВР
15
Предраг Мийич
ЛП
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
4-4-1-1
33
Хомутовский
24
Федорив
21
Белоруков
24
Попов
14
Сираков
10
Секретов
18
Коломейцев
3
Мияилович
7
Пеев
18
Бурмистров
11
Джалович
4-1-4-1
35
Джанаев
40
Уциев
8
Омельянчук
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
20
Кобенко
10
Кацаев
40
Благо
14
Зенге
27
Мгуни
10
Секретов
28
Гришин
28
Гришин
10
Секретов
11
Джалович
1
Волков
1
Волков
11
Джалович
18
Бурмистров
0
Ристич
0
Ристич
18
Бурмистров
33
Ятченко
6
Гвазава
6
Гвазава
33
Ятченко
10
Кацаев
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Кацаев
20
Кобенко
28
Тиуи
28
Тиуи
20
Кобенко
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
35
Дмитрий Ершов
ВР
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Остались в запасе
35
Дмитрий Ершов
ВР
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Владимир Волков (Москва)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:30 (прямая)
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