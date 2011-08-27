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РПЛ 2026/2027
Томь - Амкар-Пермь
Томь - Амкар-Пермь: обзор матча 27 августа 2011
Томь
27.08.2011, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Амкар-Пермь
Замена
М. Смирнов
️️️️
А. Попов
Травма
А. Попов
Замена
Р. Нахушев
️️️️
С. Скобляков
Замена
М. Блажич
️️️️
В. Гришин
Замена
В. Климов
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Михалев
Пенальти не реализован!
П. Голышев
Желтая карточка
Г. Пеев
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Желтая карточка
А. Коломейцев
Желтая карточка
Н. Мияилович
Замена
Н. Баженов
️️️️
К. Нам Иль
Травма
К. Нам Иль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
(К)
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ПЗ
55
Ким Нам Иль
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
23
Зураб Цискаридзе
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Алексей Попов
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
3
Никола Мияилович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
11
Радомир Джалович
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
9
Денис Лактионов
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-3-3
30
Песьяков
55
Скобляков
35
Гультяев
34
Сабитов
83
Харитонов
55
Ким Нам Иль
32
Баляйкин
7
Бояринцев
99
Канунников
99
Савин
72
Голышев
4-4-2
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
24
Попов
23
Цискаридзе
7
Пеев
3
Мияилович
18
Коломейцев
28
Гришин
39
Михалев
11
Джалович
55
Скобляков
55
Нахушев
55
Нахушев
55
Скобляков
Баженов
33
Климов
33
Климов
Баженов
55
Ким Нам Иль
32
Баженов
32
Баженов
55
Ким Нам Иль
24
Попов
25
Смирнов
25
Смирнов
24
Попов
28
Гришин
32
Блажич
32
Блажич
28
Гришин
39
Михалев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
39
Михалев
Остались в запасе
Томь
Амкар-Пермь
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Томь - Амкар-Пермь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Проскурин В.Г. (Воронеж)
Инспектор:
Маляров А.В. (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:10 (прямая)
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