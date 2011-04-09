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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Амкар-Пермь
Краснодар - Амкар-Пермь: обзор матча 09 апреля 2011
Краснодар
09.04.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
69'
Н. Тубич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Амкар-Пермь
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Жоаозиньо
Замена
И. Михалев
️️️️
С. Ристич
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
А. Секретов
️️️️
П. Мийич
Желтая карточка
И. Черенчиков
ГОЛ! 1:0!
Н. Тубич
Пас отдал
Жоаозиньо
Замена
М. Комков
️️️️
В. Татарчук
Замена
Р. Воробьев
️️️️
М. Абреу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
24
Александр Кульчий
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
11
Радомир Джалович
ЛП
13
Митар Новакович
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
15
Предраг Мийич
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
91
Яков Зайка
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
4-1-4-1
1
Городов
33
Анджелкович
25
Амисулашвили
4
Тубич
22
Враньеш
24
Кульчий
22
Жоаозиньо
18
Дринчич
26
Абреу
50
Татарчук
10
Пикущак
4-2-3-1
33
Хомутовский
14
Сираков
21
Белоруков
24
Попов
79
Черенчиков
13
Новакович
18
Коломейцев
7
Пеев
15
Мийич
11
Джалович
0
Ристич
22
Жоаозиньо
25
Шипицин
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
26
Абреу
84
Воробьев
84
Воробьев
26
Абреу
50
Татарчук
10
Комков
10
Комков
50
Татарчук
15
Мийич
10
Секретов
10
Секретов
15
Мийич
0
Ристич
39
Михалев
39
Михалев
0
Ристич
Остались в запасе
Краснодар
Амкар-Пермь
91
Яков Зайка
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
91
Яков Зайка
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Амкар-Пермь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
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4 : 1
17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин
Н. Еремин (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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