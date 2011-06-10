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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь: обзор матча 10 июня 2011
Кубань (ЛФЛ)
10.06.2011, пятница, 18:45
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
44'
Л. Траоре
66'
Л. Траоре
88'
Г. Букур
29'
Д. Белоруков
51'
Н. Бурмистров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
Травма
Л. Траоре
+1
ГОЛ! 3:2!
Г. Букур
Пас отдал
Л. Траоре
Замена
И. Падерин
️️️️
Д. Варга
Замена
В. Гришин
️️️️
А. Секретов
Желтая карточка
Д. Варга
Желтая карточка
А. Попов
ГОЛ! 2:2!
Л. Траоре
Замена
И. Михалев
️️️️
Н. Бурмистров
Травма
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Л. Траоре
Замена
Д. Цораев
️️️️
И. Максимов
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Тлисов
Желтая карточка
И. Максимов
ГОЛ! 1:2!
Н. Бурмистров
Пас отдал
Г. Пеев
ГОЛ! 1:1!
Л. Траоре
Пас отдал
И. Армаш
ГОЛ! 0:1!
Д. Белоруков
Пас отдал
Г. Пеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
16
Марко Нэ
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
40
Дачиан Варга
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
78
Илья Максимов
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
3
Никола Мияилович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Игорь Падерин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
Амкар-Пермь
35
Дмитрий Ершов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
0
Стевица Ристич
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
4-1-4-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
5
Армаш
26
Зелао
34
Козлов
8
Тлисов
16
Нэ
40
Варга
55
Кулик
78
Максимов
90
Траоре
4-4-1-1
33
Хомутовский
14
Сираков
24
Попов
21
Белоруков
79
Черенчиков
7
Пеев
3
Мияилович
18
Коломейцев
10
Секретов
18
Бурмистров
11
Джалович
8
Тлисов
11
Букур
11
Букур
8
Тлисов
40
Варга
10
Падерин
10
Падерин
40
Варга
78
Максимов
6
Цораев
6
Цораев
78
Максимов
10
Секретов
28
Гришин
28
Гришин
10
Секретов
18
Бурмистров
39
Михалев
39
Михалев
18
Бурмистров
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
35
Дмитрий Ершов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
Остались в запасе
35
Дмитрий Ершов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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10.10.2026
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1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Резервный судья:
И. Низовцев (Нижний Новгород)
Делегат:
Р. Киселёв (Томск)
Инспектор:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:25 (прямая)
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