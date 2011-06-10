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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Крылья Советов
Волга - Крылья Советов: обзор матча 10 июня 2011
Волга
10.06.2011, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
49'
О. Марцваладзе (П)
72'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Крылья Советов
Желтая карточка
С. Турсунов
Замена
М. Бурченко
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
В. Приёмов
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Хазов
ГОЛ! 2:0!
О. Марцваладзе
Пас отдал
С. Турсунов
Желтая карточка
С. Пономаренко
Замена
В. Приёмов
️️️️
И. Таранов
Желтая карточка
М. Зюзин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Марцваладзе
Желтая карточка
А. Бобер
Замена
М. Зюзин
️️️️
М. Кросас
Замена
А. Соснин
️️️️
С. Кузнецов
Замена
А. Бобер
️️️️
И. Цаллагов
Желтая карточка
Леилтон
14'
Желтая карточка
Д. Молош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
20
Марк Кросас
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
4-3-1-2
31
Абаев
3
Леилтон
26
Бендзь
88
Григалава
3
Салуквадзе
7
Гогуа
20
Аджинджал
20
Кросас
17
Турсунов
16
Хазов
20
Марцваладзе
4-1-3-2
23
М'Боли
0
Таранов
12
Пономаренко
79
Джорджевич
3
Молош
15
Цаллагов
36
Самсонов
4
Елисеев
10
Кузнецов
99
Савин
11
Печник
20
Кросас
15
Зюзин
15
Зюзин
20
Кросас
7
Гогуа
8
Бурченко
8
Бурченко
7
Гогуа
16
Хазов
90
Ахметович
90
Ахметович
16
Хазов
10
Кузнецов
23
Соснин
23
Соснин
10
Кузнецов
15
Цаллагов
8
Бобер
8
Бобер
15
Цаллагов
0
Таранов
80
Приёмов
80
Приёмов
0
Таранов
Остались в запасе
Волга
Крылья Советов
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Волга - Крылья Советов
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 19:10 (прямая)
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