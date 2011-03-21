Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Волга
Спартак - Волга: обзор матча 21 марта 2011
Спартак
21.03.2011, понедельник, 20:45
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Волга
50'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Волга
Желтая карточка
М. Рохо
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Д. Комбаров
Замена
С. Турсунов
️️️️
Г. Гогуа
Замена
П. Яковлев
️️️️
Ф. Озобич
Замена
М. Ахметович
️️️️
Г. Ходжава
ГОЛ! 1:0!
Веллитон
Пас отдал
Е. Макеев
Замена
Ари
️️️️
А. Дзюба
Замена
М. Зюзин
️️️️
М. Плешан
Желтая карточка
И. Гетигежев
Желтая карточка
К. Комбаров
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
80
Ибсон
ЦП
5
Кариока
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
23
Михайта Плешан
ЛП
18
Сергей Яшин
ЦП
7
Гогита Гогуа
ЦП
20
Марк Кросас
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
28
Гоча Ходжава
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
44
Владислав Риковский
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-3-1-2
31
Дикань
34
Макеев
5
Рохо
7
Шешуков
9
Комбаров
23
Комбаров
5
Кариока
80
Ибсон
19
Озобич
22
Дзюба
11
Веллитон
4-4-2
31
Абаев
3
Салуквадзе
88
Григалава
26
Бендзь
3
Гетигежев
20
Кросас
18
Яшин
7
Гогуа
23
Плешан
28
Ходжава
20
Марцваладзе
23
Комбаров
30
Кудряшов
30
Кудряшов
23
Комбаров
19
Озобич
91
Яковлев
91
Яковлев
19
Озобич
22
Дзюба
39
Ари
39
Ари
22
Дзюба
23
Плешан
15
Зюзин
15
Зюзин
23
Плешан
7
Гогуа
17
Турсунов
17
Турсунов
7
Гогуа
28
Ходжава
90
Ахметович
90
Ахметович
28
Ходжава
Остались в запасе
Спартак
Волга
31
Александр Беленов
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
44
Владислав Риковский
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Остались в запасе
44
Владислав Риковский
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Н. Богач (Люберцы)
В. Данченко (Уфа)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:05 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак
Волга
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Черданцев описал спартаковца Максименко двумя словами после его очередного удаления
09:49
4
Бубнов покатался на майбахе
09:17
10
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
00:07
11
Шалимов усомнился в правильности удаления Максименко с «Акроном»
Вчера, 23:53
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Черданцев описал спартаковца Максименко двумя словами после его очередного удаления
09:49
4
Бубнов покатался на майбахе
09:17
10
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
00:07
11
Шалимов усомнился в правильности удаления Максименко с «Акроном»
Вчера, 23:53
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+