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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Волга
Рубин - Волга: обзор матча 22 июня 2011
Рубин
22.06.2011, среда, 18:45
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Волга
52'
С. Боккетти
83'
А. Касаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Волга
Замена
А. Антонюк
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 2:0!
А. Касаев
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
П. Немов
️️️️
Р. Шаронов
Замена
М. Кросас
️️️️
А. Шуленин
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Г. Григалава
ГОЛ! 1:0!
С. Боккетти
Пас отдал
Г. Карадениз
Замена
А. Касаев
️️️️
С. Кисляк
Замена
М. Бурченко
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
Р. Шаронов
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
С. Турсунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ПЗ
0
Петр Быстров
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ПЗ
2
Алексей Аравин
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
(К)
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
16
Боккетти
76
Шаронов
15
Кисляк
0
Быстров
10
Натхо
61
Карадениз
13
Медведев
10
Лебеденко
4-3-1-2
41
Кержаков
25
Буйволов
26
Бендзь
88
Григалава
3
Леилтон
9
Шуленин
20
Аджинджал
2
Аравин
17
Турсунов
11
Вацадзе
16
Хазов
15
Кисляк
11
Касаев
11
Касаев
15
Кисляк
76
Шаронов
5
Немов
5
Немов
76
Шаронов
61
Карадениз
16
Антонюк
16
Антонюк
61
Карадениз
17
Турсунов
8
Бурченко
8
Бурченко
17
Турсунов
9
Шуленин
20
Кросас
20
Кросас
9
Шуленин
88
Григалава
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
88
Григалава
Остались в запасе
Рубин
Волга
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
31
Илья Абаев
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
А. Малородов (Саратов)
А. Воронцов (Ярославль)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 18:25 (прямая)
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