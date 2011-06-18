Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Зенит
Волга - Зенит: обзор матча 18 июня 2011
Волга
18.06.2011, суббота, 18:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
9'
А. Кержаков
19'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Зенит
Желтая карточка
И. Гетигежев
+1
Желтая карточка
И. Чеминава
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Кержаков
Замена
М. Ахметович
️️️️
О. Марцваладзе
Желтая карточка
Г. Гогуа
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
Замена
М. Вацадзе
️️️️
А. Хазов
Замена
А. Ионов
️️️️
Данни
Замена
М. Кросас
️️️️
Р. Аджинджал
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Лазович
Желтая карточка
С. Бендзь
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
С. Семак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛВ
7
Гогита Гогуа
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
3
Инал Гетигежев
ПВ
16
Антон Хазов
(К)
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
27
Данко Лазович
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
14
Илья Семин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-2-3-2
31
Абаев
88
Григалава
26
Бендзь
3
Салуквадзе
7
Гогуа
9
Шуленин
20
Аджинджал
17
Турсунов
3
Гетигежев
20
Марцваладзе
16
Хазов
4-3-2-1
16
Малафеев
5
Чеминава
22
Алвеш
6
Ломбертс
3
Лукович
18
Зырянов
37
Семак
27
Денисов
27
Лазович
10
Данни
11
Кержаков
20
Аджинджал
20
Кросас
20
Кросас
20
Аджинджал
16
Хазов
11
Вацадзе
11
Вацадзе
16
Хазов
20
Марцваладзе
90
Ахметович
90
Ахметович
20
Марцваладзе
11
Кержаков
9
Хусти
9
Хусти
11
Кержаков
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
10
Данни
11
Ионов
11
Ионов
10
Данни
Остались в запасе
Волга
Зенит
14
Илья Семин
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
30
Юрий Жевнов
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
14
Илья Семин
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Волга - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Назаров (Невинномысск)
П. Кулалаев (Волжский)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
Новости команд
Все
Волга
Зенит
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
12:06
5
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
11:50
1
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
7
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
6
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
12:06
5
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
11:50
1
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
7
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+