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Спартак-Нальчик - Волга
Спартак-Нальчик - Волга: обзор матча 14 мая 2011
Спартак-Нальчик
14.05.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Волга
59'
Б. Милич
90'
М. Вацадзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Волга
ГОЛ! 1:1!
М. Вацадзе
Пас отдал
О. Марцваладзе
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
С. Пилипчук
️️️️
Леандро
Замена
Д. Гриднев
️️️️
К. Берхамов
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Желтая карточка
И. Портнягин
Замена
М. Бурченко
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
М. Вацадзе
Замена
М. Вацадзе
️️️️
Г. Гогуа
ГОЛ! 1:0!
Б. Милич
Пас отдал
Леандро
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
Б. Милич
️️️️
Н. Кажаров
12'
Желтая карточка
О. Марцваладзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ПЗ
71
Михаил Багаев
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
31
Леандро
ПП
87
Назир Кажаров
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
16
Антон Хазов
(К)
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
66
Алан Каджаев
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
4-4-2
1
Помазан
4
Йованович
20
Джудович
14
Захирович
4
Овсиенко
71
Багаев
11
Концедалов
7
Берхамов
31
Леандро
97
Портнягин
87
Кажаров
4-3-1-2
31
Абаев
3
Салуквадзе
26
Бендзь
2
Аравин
3
Гетигежев
9
Шуленин
20
Аджинджал
7
Гогуа
17
Турсунов
16
Хазов
20
Марцваладзе
31
Леандро
5
Пилипчук
5
Пилипчук
31
Леандро
7
Берхамов
56
Гриднев
56
Гриднев
7
Берхамов
87
Кажаров
21
Милич
21
Милич
87
Кажаров
17
Турсунов
8
Бурченко
8
Бурченко
17
Турсунов
7
Гогуа
11
Вацадзе
11
Вацадзе
7
Гогуа
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Волга
13
Александр Щаницин
АП
30
Отто
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
66
Алан Каджаев
ЦФ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
30
Отто
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
66
Алан Каджаев
ЦФ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Марк Кросас
ЦП
Главный тренер
Владимир Эштреков
Статистика матча Спартак-Нальчик - Волга
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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