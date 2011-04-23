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Волга - Кубань (ЛФЛ)
Волга - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 23 апреля 2011
Волга
23.04.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
72'
В. Кулик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Г. Букур
️️️️
В. Кулик
Замена
А. Фидлер
️️️️
И. Максимов
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
Г. Гогуа
ГОЛ! 0:1!
В. Кулик
Пас отдал
И. Максимов
Замена
М. Нэ
️️️️
Д. Варга
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Г. Ходжава
Травма
Г. Ходжава
Замена
М. Вацадзе
️️️️
А. Хазов
Желтая карточка
Р. Бугаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
20
Марк Кросас
ЦП
23
Михайта Плешан
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
(К)
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
40
Дачиан Варга
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
73
Владислав Черников
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
16
Марко Нэ
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
4-4-1-1
31
Абаев
3
Гетигежев
26
Бендзь
88
Григалава
3
Салуквадзе
7
Гогуа
23
Плешан
28
Ходжава
20
Кросас
17
Турсунов
16
Хазов
4-5-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
5
Армаш
26
Зелао
8
Бугаев
6
Цораев
78
Максимов
55
Кулик
8
Тлисов
40
Варга
90
Траоре
7
Гогуа
20
Аджинджал
20
Аджинджал
7
Гогуа
28
Ходжава
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
28
Ходжава
16
Хазов
11
Вацадзе
11
Вацадзе
16
Хазов
55
Кулик
11
Букур
11
Букур
55
Кулик
78
Максимов
10
Фидлер
10
Фидлер
78
Максимов
40
Варга
16
Нэ
16
Нэ
40
Варга
Остались в запасе
Волга
Кубань (ЛФЛ)
73
Владислав Черников
ЦФ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
73
Владислав Черников
ЦФ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
11
Марко Уренья
ЦФ
Статистика матча Волга - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
Н. Еремин (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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