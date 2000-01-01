Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франциско Зуэла

    #30 | Защитник
    Имя Франциско
    Фамилия Зуэла
    Состав Основной
    Родной город Луанда
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 августа 1983 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 81
    • Читайте нас: 
    11